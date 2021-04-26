بابا الفاتيكان يؤكد استعداده لزيارة كوريا الشمالية

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كرر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الإعراب عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية.جاء ذلك في لقائه مع الأسقف "لازاروس يو هيونغ شيك"، رئيس أبرشية الروم الكاثوليك في مدينة ديجون.وقال "يو" في تصريحات لوكالة يونهاب للأنباء أول من أمس السبت إن البابا عبر عن نيته زيارة بيونغ يانغ عندما تكون جاهزة للزيارة، ملمحا إلى أنه سيزور الدولة الشيوعية إذا تلقى دعوة رسمية.وقال البابا أيضا إن الشعب الكوري يعاني من آلام العيش في انفصال على مدار السبعين عاما الماضية، وأعرب عن تعاطفه معه. وقال الأسقف أيضا إن البابا أخبره بأنه يدرك جيدا الاهتمام المتزايد في كوريا الجنوبية بموضوع زيارته لكوريا الشمالية.وكان البابا فرانسيس قد أعرب سابقا عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية في أكتوبر 2018. وقام رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" باتصال مجاملة له في ذلك الوقت ووجه إليه دعوة شفهية من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".