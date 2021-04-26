انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا إلى مستوى 500

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى نطاق 500 أمس الأحد بسبب الانخفاض في عدد الاختبارات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الاثنين إن الإصابات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 119 ألفا و387 حالة.وقد انخفض الرقم اليومي بأكثر من 140 مقارنة باليوم السابق، وعاد إلى مستوى 500 مرة ثانية لأول مرة منذ ستة أيام. ومع ذلك، فإن هذا يرجع أساسا إلى انخفاض عدد الاختبارات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع.ومن بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها طوال يوم أمس، كانت هناك 469 حالة إصابة محلية المصدر، و31 حالة بين الوافدين من الخارج.