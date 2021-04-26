كوريا الشمالية تقول إنها ستطور علاقاتها مع روسيا إلى مستوى أعلى

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قالت كوريا الشمالية إن علاقاتها الودية مع روسيا سوف تتطور إلى مستوى أعلى، نتيجة للاهتمام العميق من قبل قادة البلدين.وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الشمالية هذا الموقف في بيان أصدرته أمس الأحد بمناسبة الذكرى الثانية على انعقاد القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "إيم تشون إيل" في البيان إن كوريا الشمالية لا تزال ثابتة على موقفها بأنها ستواصل تطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتقليدية والودية بينها وبين روسيا، من أجل تلبية احتياجات العصر الجديد. وأضاف نائب الوزير أنه خلال العامين الماضيين منذ انعقاد القمة، واجه البلدان عددا من التحديات بسبب الأوضاع الدولية المتغيرة والأزمة الصحية العالمية غير المتوقعة، لكنهما تعاونا في كل قطاع بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة.وأضاف أن كوريا الشمالية تأمل في أن تتغلب روسيا على وباء كورونا في أسرع وقت ممكن وأن تحقق تقدما اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا مستمرا لبناء دولة قوية.