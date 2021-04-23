كوريا الجنوبية تحصل على كمية من لقاحات كورونا تكفي لتطعيم 99 مليون نسمة

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قال "هونغ نام كي" القائم بأعمال رئيس الوزراء إن كوريا الجنوبية حصلت على كمية كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما سيمكن البلاد من تحقيق المناعة الجماعية.وأضاف "هونغ" في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين أن كوريا صارت قادرة على الحصول على كمية من لقاحات كورونا تكفي لتطعيم 99 مليون نسمة، بعد أن تعاقدت على شراء 40 مليون جرعة من لقاحات شركة فايزر في الأسبوع الماضي، موضحا أن هذه الكمية تعد حوالي 3 أضعاف الكمية التي استهدفتها الحكومة لتطعيم 36 مليون شخص لتحقيق المناعة الجماعية في البلاد.وأكد "هونغ" أنه تم وضع حجر الأساس للإسراع في تحقيق المناعة الجماعية من خلال التعاقد على شراء لقاحات فايزر الإضافية، مما سيمكن كوريا من اتخاذ تدابير استباقية لتوسيع نطاق حملة التطعيم لتشمل الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتلبية الطلب على الجرعة الثالثة من اللقاحات، والتي تهدف إلى مواجهة التحورات في الفيروس.وقال إنه سيتم تطعيم أكثر من 12 مليونا من سكان البلاد بلقاحات مختلفة حتى نهاية شهر يونيو القادم، وأضاف أن العدد المتراكم من متلقى اللقاحات تجاوز مليونين و260 ألف شخص حتى يوم أمس الأحد، مؤكدا أنه سيتم تطعيم 150 ألف شخص يوميا خلال هذا الأسبوع.وقال إنه سيتم تطعيم 1.5 مليون شخص يوميا في شهر مايو القادم، من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم في أرجاء مختلفة من البلاد، وأكد أن 36 مليون شخص، أي 70% من إجمالي عدد سكان البلاد، سيتلقون لقاحات كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر القادم، مما سيحقق المناعة الجماعية بحلول نوفمبر.