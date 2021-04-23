توقعات بتسجيل كوريا 3.5% نموا اقتصاديا هذا العام

Photo : Getty Images Bank

رفع معهد "هيون ديه" للأبحاث الاقتصادية توقعاته بمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الكوري الجنوبي من 3% إلى 3.5% لهذا العام.وقال المعهد في تقرير أصدره أمس الأحد حول مستقبل الاقتصاد الكوري في عام 2021، إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نموا يبلغ 3.3% خلال النصف الأول، و3.6% خلال النصف الثاني من هذا العام، ليكون معدل النمو الاقتصادي لهذا العام 3.5%.وتوقع التقرير أن يتحسن الوضع في الاستهلاك المحلي والتجارة الخارجية في غضون هذا العام، رغم أن احتمال عودة انتشار فيروس كورونا يظل قائما.كما توقع أن يصل معدل تعافي الصادرات الكورية إلى 18.1% هذا العام ، نتيجة لزيادة الطلب الناجم عن الانتعاش الاقتصادي العالمي، مما سيؤدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الكوري.وتوقع التقرير أيضا أن يصل معدل زيادة الاستهلاك المدني إلى 3.5% هذا العام، بعد أن انخفض بنسبة 4.9% في العام الماضي، وذلك بسبب التحسن في ثقة المستهلكين الناجم عن اتساع عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.