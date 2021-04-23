وسائل الإعلام العالمية تشيد بفوز يون يوه جونغ بجائزة الأوسكار

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أعربت وسائل الإعلام العالمية الرئيسية عن اهتمامها الكبير بفوز الممثلة الكورية "يون يوه جونغ" بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة، قائلة إنها سجلت صفحة جديدة في تاريخ جوائز الأوسكار.وقد فازت الممثلة "يون" بجائرة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ميناري" في حفل جوائز الأوسكار لعام 2021 الذي عقد اليوم.وقالت وكالة "رويترز" إن الممثلة الكورية "يون" لعبت دورا في فيلم "ميناري" الذي يعد سيرة ذاتية لمخرجه "لي آيزاك جونغ"، حول جدة تزور عائلة ابنتها التي هاجرت للولايات المتحدة، وفازت عن هذا الدور بجائزة الأوسكار، لتصبح أول ممثلة كورية جنوبية تفوز بتلك الجائزة.وأضافت أن الممثلة "يون" أثارت ضجة كبيرة في صناعة السينما في كوريا الجنوببة خلال عقود من الزمن، حيث أدت شخصيات بارعة وموحية.ومن جانبها، قالت وكالة "اشوسييتد برس" إنه تم ترشيح الممثلة "يون" البالغة من العمر 73 عاما لأول مرة لجائزة الأوسكار، رغم أن لديها خبرات تفوق 50 عاما في الساحة السينمائية.كما أشار تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الممثلة "يون" أعربت عن احترامها لمنافستها الممثلة "غلين كلوس" في كلمة قبولها الجائزة، حيث قالت: "لا أعرف كيف تمكنت من التغلب عليها؟".وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن الممثلة "يون" استطاعت الفوز بجائزة الأوسكار بعد أن فازت بجائزة الأوسكار البريطانية كأفضل ممثلة مساعدة.