كوريا الجنوبية تعزي إندونيسيا في ضحايا غرق غواصة

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بعث الرئيس الكوري "مون جيه إين" ببرقية عزاء إلى نظيره الإندونيسي "جوكو ويدودو" في ضحايا غرق غواصة تابعة للقوات البحرية الإندونيسية.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" في موجز صحفي اليوم الثلاثاء إن الرئيس "مون" أعرب في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي وذوي الضحايا الأبرياء جراء غرق الغواصة ووفاة جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 53 بحارا.كما أعرب الرئيس "مون" عن أمله في أن يتخطى الشعب الإندونيسي هذا المصاب الأليم في أسرع وقت.ومن ناحية أخرى، تقدم كل من وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" ووزير الدفاع "صوه أوك" بتعازيهما في ضحايا غرق الغواصة الإندونيسية.وأعرب الوزير "جونغ" عن خالص التعازي والمواساة للضحايا والحكومة والشعب الإندونيسي في حادث غرق الغواصة الذي أسفر عن وفاة 53 من طاقمها.وأعرب الوزير "صوه" في مكالمة هاتفية مع نظيره الإندونيسي "فرابو سوبيانتو" عن استعداد الجيش الكوري لتقديم الدعم لإندونيسيا، وردا على ذلك، أعرب الوزير الإندونيسي عن تقدير حكومته للحكومة الكورية.