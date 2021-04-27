إصابات كورونا في كوريا ذات المصدر غير المعروف تصل لمستوى جديد

Photo : YONHAP News

تبين أنه من غير المعروف حتى الآن طرق عدوى ثلاثة من بين كل 10 أشخاص تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الأيام الأخيرة، حيث تتعامل سلطات الحجر الصحي الكورية مع موجة شرسة من العدوى في جميع البلاد.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إن نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي لا يمكن تعقب مصادر انتقالها قد وصلت إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 29,6%.وبحسب الوكالة، فإن من بين تسعة آلاف و246 حالة إصابة جديدة في الأسبوعين الماضيين، تم تصنيف ألفين و739 حالة على أنها "حالات عدوى مجهولة المصدر"، وهي أعلى نسبة منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في شهر أبريل من العام الماضي.وقد ارتفع الرقم فوق 29% للمرة الأولى يوم الخميس الماضي قبل أن ينخفض إلى نطاق 28% في الأيام الثلاثة التالية.