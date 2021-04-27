الجمعية النووية الكورية تقلل من المخاوف بشأن إطلاق مياه فوكوشيما

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قللت مجموعة من الخبراء الكوريين الجنوبيين في مجال الطاقة النووية من المخاوف ذات الصلة بالتأثير الصحي لإطلاق اليابان المزمع للمياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ.وفي بيان صدر يوم أمس الاثنين، انتقدت الجمعية النووية الكورية ما وصفته بخلق "خوف مفرط" بشأن هذه المسألة. ونقلا عن تحليلها الخاص، قالت المجموعة إنه حتى إذا أطلقت اليابان كل تلك المياه على مدار عام، وليس على مدار 30 أو 40 عاما كما هو مخطط له، فإن تعرض الناس للإشعاع سيظل هامشيا. وحذرت المجموعة من أن تحليلها يستند إلى البيانات التي كشفت عنها اليابان وأنه يجب التحقق منها، لكنها أكدت في الوقت نفسه على أن المخاوف التي لا تستند إلى حقائق علمية يمكن أن تلحق ضرر بالبلاد.وقد أثارت الجمعية النووية الكورية، التي عارضت سياسة إدارة "مون جيه إين" لتقليل اعتماد كوريا على الطاقة النووية، الشكوك بشكل خاص في أن مثل هذه المخاوف بشأن خطة إطلاق مياه فوكوشيما يمكن استخدامها لدعم الحملة المناهضة للطاقة النووية.