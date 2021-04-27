بدء تطعيم الجنود الكوريين فوق سن الثلاثين غدا الأربعاء

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ستبدأ كوريا الجنوبية في تطعيم 126 ألف جندي تزيد أعمارهم عن 30 عاما اعتبارا من الغد الأربعاء.وقالت السلطات الصحية الكورية اليوم الثلاثاء إن الجنود المؤهلين سيحصلون على لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا، بدءا من وحدات الخطوط الأمامية والقوات الأساسية الأخرى. وكانت الحكومة تخطط لتطعيمهم في شهر يونيو، لكنها بكرت بالموعد.وقد وافق أكثر من 80% من الجنود المؤهلين حتى يوم السبت على تلقي التطعيمات.وقالت السلطات الصحية إن عملية تطعيم المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، والتي بدأت في أوائل هذا الشهر، تجري أيضا حسب الخطة الموضوعة.وبالنظر إلى العدد اليومي الأخير لمتلقي اللقاحات، من المتوقع أن تقوم السلطات بتطعيم ثلاثة ملايين شخص بحلول نهاية هذا الشهر كما هو مخطط له.