الولايات المتحدة تشارك 60 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا

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قالت الولايات المتحدة إنها ستشارك ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا مع دول أخرى بمجرد حصولها على الموافقة الفيدرالية.وقال "آندي سلافيت" كبير مستشاري البيت الأبيض بشأن الاستجابة لوباء كورونا أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ستشارك 60 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا مع دول أخرى عند توفرها، ولكن لم يذكر المسؤول الأمريكي تلك الدول التي ستتلقى هذه اللقاحات ومتى ستبدأ عملية التوزيع.كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" هذه الخطة في مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين، حيث قالت إن الولايات المتحدة تدرس خيارات لمشاركة لقاحات أسترازينيكا. وأضافت أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى استخدام تلك اللقاحات خلال الأشهر القليلة القادمة لأنها لم تحصل بعد على إذن باستخدامها للجمهور. وأشارت إلى أن حوالي عشرة ملايين جرعة قد تكون متاحة خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد اجتيازها فحوصات الجودة من قبل إدارة الغذاء والدواء.وكانت واشنطن قد تعرضت لانتقادات بأنها تقوم بتخزين لقاحات أسترازينيكا غير المصرح بها في البلاد، في حين أن الدول الأخرى في حاجة ماسة إليها.