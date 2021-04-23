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الاقتصادية

1,6% نموا في الاقتصاد الكوري خلال الربع الأول من هذا العام

Write: 2021-04-27 10:59:39Update: 2021-04-27 17:30:29

Photo : Getty Images Bank

انتعش اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى مستوى مماثل لما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لبيانات مؤقتة صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1,6% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق.
جاء ذلك بعد أن كان اقتصاد كوريا الجنوبية قد انكمش بمقدار 1,3% في الربع الأول من العام الماضي، ثم 3,2% في الربع الثاني، قبل أن يتوسع بمقدار 2,1% في الربع الثالث، و1,2% في الربع الرابع.
وكان البنك المركزي قد قال إنه إذا زادت نسبة النمو 1,3% في الربع الأول، فمن المعتقد أن الاقتصاد قد تعافى إلى المستوى الذي كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، أي قبل تفشي الوباء، لكن القراءة الأخيرة أكبر بكثير من 1,3%.
وكان ذلك النمو مدعوما جزئيا بانتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الأول، الذي نما بمقدار 1,1% على أساس ربع سنوي.

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