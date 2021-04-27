كوريا تشيد بدعوة قادة آسيان لإنهاء العنف في ميانمار

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رحبت كوريا الجنوبية بالبيان المشترك الذي أصدره قادة دول جنوب شرق آسيا والذي دعا إلى إنهاء العنف في ميانمار.وأصدر قادة الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تضم عشر دول، هذا البيان يوم السبت بعد قمتهم التي عقدت في إندونيسيا، حيث دعوا إلى "الإنهاء الفوري للعنف في ميانمار"، وحثوا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان أصدره المتحدث باسمها أمس الاثنين، إن الحكومة الكورية تعتقد أن الحل الذي اتفق عليه قادة آسيان سوف يرسي الأسس لاستعادة الديمقراطية والاستقرار والسلام في ميانمار.وأعربت الوزارة عن أملها في التنفيذ المخلص والمستمر لهذا الاتفاق، ودعت إلى إنهاء فوري للحملة العنيفة ضد المتظاهرين باستخدام أسلحة الدمار، كما أعربت عن أملها في أن يتمكن مبعوث خاص من آسيان من زيارة ميانمار في أقرب وقت ممكن من أجل إجراء حوار بناء، كما كررت سيول دعواتها للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة "أونغ سان سو كي".