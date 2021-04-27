تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، وسط مخاوف مستمرة من حدوث موجة رابعة من الوباء في البلاد.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الإصابات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 119 ألفا و898 حالة.وقد ارتفع الرقم اليومي بشكل طفيف عن اليوم السابق، لكنه ظل في نطاق 500 حالة لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة إنه على الرغم من انخفاض العدد اليومي للإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي، فلا يمكن تأكيد ما إذا كان عدد الإصابات يتباطأ فعليا أم لا.ومن بين الحالات الجديدة المكتشفة طوال يوم أمس، كانت هناك 477 حالة إصابة محلية المصدر، و35 حالة لدى الوافدين من الخارج.