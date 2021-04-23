كوريا تحتج على محتويات التقرير الدبلوماسي السنوي الياباني بشأن جزر دوكدو

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أعربت الحكومة الكورية عن رفضها لما جاء في التقرير الدبلوماسي السنوي الرسمي الذي أصدرته وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء، والذي كررت فيه طوكيو ادعاءاتها بملكية جزر دوكدو الكورية.وفي بيان اصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية اليوم، قالت سيول إنها تحتج بشدة على تكرار الادعاءات الزائفة بشأن جزر دودكو، حيث إنها أراض كورية جنوبية وأن كوريا الجنوبية تبسط عليها سيادتها تاريخيا وجغرافيا وفق القانون الدولي، وتطالب بشده بالتراجع عن تلك الادعاءات فورا.وجددت الحكومة الكورية موقفها الثابث الداعي إلى المواجهة الصارمة لأي نوع من الاستفزازات التي ستشنها الحكومة اليابانية بشأن جزر دوكدو.وفيما يخص دعوة اليابان للحكومة الكورية إلى حل القضايا المتعلقة بتقديم تعويضات لضحايا الاسترقاق الجنسي والعمل القسري، حثت سيول الحكومة اليابانية بشدة على اتخاذ إجراءات وفقا لروح المسؤولية والاعتذار والندم التي أعربت عنها في بيان "كونو" في عام 1993، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين في عام 2015 بشأن حل قضية الاسترقاق الجنسي.وقد استدعت وزارة الخارجية الكورية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول للاحتجاج على تجديد الحكومة اليابانية لمزاعمها حول ملكية جزر دوكدو، والمطالبة بالتراجع الفوري عن تلك المزاعم.