5 شركات كورية تقوم بتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا

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كشفت الحكومة الكورية عن أن 5 شركات محلية تقوم حاليا بتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن شركتين منها قد تحصل على ترخيص للقاحاتهما بحلول نهاية هذا العام.وأوضحت وزارة الصحة والرفاهية في تقرير قدمته للجنة البرلمانية لشؤون الصحة والرفاهية أمس الاثنين أن عمليات تطوير اللقاحات بواسطة تلك الشركات الخمس دخلت مرحلة الاختبارات السريرية، وأنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من تلك الاختبارات بدءا من النصف الثاني من هذا العام.كما صرح وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" في برنامج إذاعي أمس الاثنين بأن شركتين من بين الخمس شركات سوف تتمكنان من إجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاحاتهما قبل نهاية هذا العام، لتحصل على ترخيص لإنتاج اللقاحات في نهاية هذا العام أو أوائل العام القادم.