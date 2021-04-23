السياسية كوريا الجنوبية تطور مروحيات هجومية محليا

اتخذ الجيش الكوري قرارا بشراء طائرات نقل من الخارج وتطوير مروحيات هجومية محليا.

جاء هذا القرار في اجتماع للجنة تنفيذ المشروعات الدفاعية عقد أمس الاثنين برئاسة وزير الدفاع "صوه أوك"، حيث وافقت اللجنة على الاستراتيجية الأساسية لمشروعات طائرات النقل والمروحيات الهجومية.

وبموجب القرار، سيقوم سلاح الجو الكوري بشراء 4 طائرات نقل من شركة أجنبية بتكلفة قدرها 480 مليار وون خلال الفترة من العام القادم وحتى عام 2026، بشرط أن يتم ذلك من خلال تشكيل كونسورتيوم مع شركات كورية لتقوم بإنتاج مكونات تلك الطائرات.

وسيتم بموجب ذلك تطوير مروحيات هجومية ستديرها قوات المشاة البحرية من خلال تسليح مروحيات "مارين وان" الشاغلة حاليا، حيث يتم إنتاج أكثر من 20 مروحية هجومية حتى عام 2031 بتكلفة قدرها 1.6 تريليون وون.