الرئيس مون يؤكد على أهمية استئناف الحوار بشأن السلام في شبه الجزيرة الكورية

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة إنه يتذكر بوضوح الجسر الذي مشى عليه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قبل 3 أعوام خلال القمة بين الكوريتين التي عقدت في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" في عام 2018.وأعرب الرئيس "مون" بمناسبة مرور 3 أعوام على إعلان "بان مون جوم" عن أسفه الشديد للجمود الذي تمر به المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ انهيار القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية في هانوي، لكنه أضاف أن السلام في شبه الجزيرة الكورية قائم رغم ذلك الجمود.وأكد على ضرورة إنشاء نظام لتحقيق السلام "بشكل دائم ولا رجعة فيه" في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لإعلان "بان مون جوم"، مشددا على أن السلام الحالي هو "سلام لم يكتمل".كما أكد أن الوقت يقترب من استئناف الحوار بعد فترة طويلة من المداولات، معربا عن أمله في أن يتم في قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن، وتنسيق سياسات البلدين تجاه كوريا الشمالية.وأضاف أن حكومته تسعى لإيجاد انفراجة جديدة لإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة الأمريكية.