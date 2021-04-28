وزير المالية الكوري يقول إن الأصول المشفرة عملات غير صالحة

Photo : YONHAP News

وسط الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الكوريين بالعملات المشفرة على الرغم من التقلبات غير المنتظمة في أسعارها، كرر رئيس الوزراء بالإنابة ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" التأكيد على موقف الحكومة المتمثل في أن تلك العملات ليست أصولا مالية مؤهلة للحماية التنظيمية.وصرح "هونغ" بذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن الأصول المشفرة ليست عملات وليست لها قيمة جوهرية. وأضاف أنها لا تخضع للتنظيم، ولا يحق للمستثمرين فيها الحصول على حماية الدولة، حيث لا تعتبر أصولا استثماريا مالية كما هو محدد في قانون تشجيع سوق رأس المال.وقال الوزير "هونغ" أيضا إنه سيتم بدءا من العام القادم فرض ضرائب على مكاسب رأس المال من العملات المشفرة، كما هو مخطط له، حيث ستفرض الحكومة ضريبة بنسبة 20 في المائة بدءا من شهر يناير من العام القادم على المكاسب من المعاملات في الأصول الافتراضية.وجاءت تصريحات الوزير "هونغ" في أعقاب تصريحات مماثلة أدلى بها رئيس لجنة الخدمات المالية "أون سونغ سو"، الذي قال إن الحكومة لا تستطيع حماية كل من استثمر في العملات المشفرة.