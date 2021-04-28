انطلاق لجنة الحياد الكربوني الرئاسية في كوريا

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من المقرر أن تطلق حكومة كوريا الجنوبية اللجنة الرئاسية المسؤولة عن التعامل مع قضية التغير المناخي، بما في ذلك تحقيق هدف كوريا بأن تصبح دولة محايدة كربونيا بحلول عام 2050.ووافق اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس "مون جيه إين" عقد أمس الثلاثاء على خطة لإنشاء "هيئة الحياد الكربوني 2050".وسوف تدمج المنظمة الجديدة ثلاث لجان حالية معنية بالبيئة، وهي: لجنة النمو الأخضر، والمجلس الوطني للمناخ وجودة الهواء، واللجنة الخاصة لمنع الغبار الناعم، بحيث يتم إطلاقها في منتصف الشهر القادم.وخلال الاجتماع، قال الرئيس مون إن اللجنة الجديدة سوف تساعد في تحقيق هدفها بشأن حيادية الكربون، كما ستعزز أيضا الصناعات ذات الصلة وخلق فرص عمل حتى تتمكن كوريا من الظهور كاقتصاد سريع النمو في هذا المجال.