واشنطن تضخ 18 مليار دولار لتطوير صواريخ اعتراضية ضد كوريا الشمالية وإيران

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تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لإنفاق حوالي 18 مليار دولار لتطوير وإنتاج صواريخ اعتراضية جديدة مضادة للصواريخ النووية من دول مثل كوريا الشمالية وإيران.وقال تقرير بثته قناة "بلومبرغ" إن شركة "لوكهيد مارتن" وشركة "نورث روب غرومان" ستقودان الجهود لتطوير الجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية بقيمة تبلغ 13,1 مليار دولار مقدمة من البنتاغون، كما سيتم ضخ 4,6 مليار دولار إضافية في مرحلة الإنتاج.وأضاف التقرير أنه بموجب هذا البرنامج، سيتم تطوير وإنتاج ما مجموعه 31 صاروخا معترضا جديدا، بما في ذلك 10 للاختبار.وأشار التقرير إلى أن عملية تطوير الصواريخ الاعتراضية هي إعادة تعبئة لمشروع مماثل كان قد اتبعته في السابق إدارتا أوباما وترامب لنشر تلك الصواريخ بحلول عام 2023 قبل إلغاؤه في عام 2019.ونقل التقرير عن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية قولها إنه سيتم نشر هذه الصواريخ قبل عام 2028.