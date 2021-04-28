مسؤول أمريكي يصف قمة مون وبايدن بأنها تحرك دبلوماسي بارز لبايدن

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وصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية القمة المرتقبة بين رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنها أحد الأحداث الدبلوماسية البارزة للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذا العام.وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إن بايدن، الذي سيحتفل بمرور 100 يوم على توليه المنصب غدا الخميس، يعمل على تنشيط المشاركات والتحالفات الأمريكية، وقد وضع بنود جدول أعمال مشتركة مع الدول التي تشارك واشنطن القيم الديمقراطية. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات ستعزز الموقف المحلي للولايات المتحدة وتساعد على استعادة قيادتها في الخارج. وأشار إلى أن هناك بعض المعالم القادمة التي تستحق الملاحظة في هذا الصدد، من بينها القمة المقررة بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس "جو بايدن" في الولايات المتحدة الشهر القادم.كما أشار إلى حضور قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة في يونيو، ومشاركة الولايات المتحدة المقررة لـ60 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا مع دول أخرى، ضمن تلك الأحداث، إلى جانب جهود المتابعة فيما يتعلق بقمة المناخ الأسبوع الماضي ومؤتمر قمة الديمقراطية في النصف الثاني من هذا العام.