اليابان تقرر استخدام تعبير نساء المتعة بدلا من نساء المتعة العسكرية

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قررت الحكومة اليابانية حذف الصفة العسكرية من المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي في اليابان في زمن الحرب.وقالت صحيفة "يوميوري" اليومية أمس الثلاثاء إن اجتماعا لمجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق من اليوم على تبنى وجهة النظر القائلة بأنه من المناسب استخدام تعبير "نساء المتعة" بدلا من "نساء المتعة التابعات للجيش"، مشيرة إلى وجود مخاوف بشأن سوء الفهم.وكان ذلك ردا على سؤال طرحه "نوبويوكي بابا" الأمين العام لحزب الابتكار الياباني، الذي ادعى أن عبارة "نساء المتعة التابعات للجيش" ليست مناسبة، لأنها تشير إلى التجنيد الإجباري من قبل الجيش.وقد تم استخدام نفس التعبير في بيان "كونو" في عام 1993، الذي اعترفت فيه الحكومة اليابانية بالدور المباشر وغير المباشر للجيش في هذه القضية، وأصدرت اعتذارا عنها.ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي"، تبنت الحكومة اليابانية أيضا ردا رسميا أمس ينصح بعدم استخدام تعبير "التجنيد الإجباري" في إشارة إلى الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في أثناء الحرب، ويوصي ببساطة باستخدام كلمة "تجنيد".