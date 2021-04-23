كوريا تسجل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صرح مركز التعامل مع الأوبئة في كوريا اليوم الأربعاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس قد بلغ 775 حالة، منها 754 حالة محلية المصدر و21 حالة واردة من الخارج.كما زاد عدد الوفيات بوفاة واحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات التراكمي ألفا و821 وفاة، حيث بلغت نسبة الوفيات مقابل المصابين 1.51%.وحسب تصنيف المناطق، شهدت سيول 257 إصابة جديدة لتسجل الأعلى من بين مناطق البلاد وتلتها مقاطعة كيونغ كي بـ189 حالة.وبالنسبة للوضع الحالي للتطعيم، قال المركز إن عدد الذين تلقوا لقاحات يوم أمس وحده بلغ حوالي 175 ألف شخص، ليصل إجمالي عدد الذين تم تطعيمهم إلى مليونين و580 ألف شخص.كما زاد عدد حالات الإبلاغ بردود الفعل الغريبة بعد التطعيم بـ412 حالة ليبلغ إجمالي عددها التراكمي 14 ألفا و293 حالة حتى الآن.ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة اليومي إلى مستوى 700 مجددا، أعادت الحكومة الكورية مطالبة الشعب بالالتزام بالتدابير الوقائية.ومن ناحية أخرى، صرحت الحكومة الكورية بأنها تنوي تقديم دعم يبلغ 68 مليارا و700 مليون وون من أجل تطوير لقاحات محلية حتى بداية العام القادم.وأشارت إلى أن الرئيس "مون جيه إين" التقى بالمدير التنفيذي لشركة "نوفافكس" واتفقا على العمل على تمديد عقد خاص لنقل تقنية اللقاحات إلى ما بعد العام القادم.وأعربت عن أملها في أن تضمن كوريا الحصول على تقينة تطوير اللقاح.