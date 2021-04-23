الحكومة الكورية تسعى لتمديد عقد نقل تقنية لقاحات كورونا مع نوفافكس

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التقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" بالممثل التنفيذي لشركة نوفافكس "ستانلي اوك" في مقر الرئاسة الكورية حيث اتفق الجانبان على العمل على إبرام عقد خاص لتوريد اللقاحات بشكل آمن، إلى جانب تمديد عقد نقل التقنية التي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية هذا العام إلى ما بعد العام القادم.وقال رئيس فريق العمل الحكومي المسؤول عن إدخال اللقاحات "كوان دوك تشول" إنه التقى أمس بممثل نوفافكس حيث ناقش معه طرق توريد اللقاحات بشكل مبكر، كما اتفق الطرفان على تسريع خطوة الموافقة على لقاح نوفافكس حتى يستخدم في كوريا في أسرع وقت.وإذا صدرت الموافقة خلال النصف الأول من هذا العام فمن المتوقع أن يتم توريد 20 مليون جرعة إلى كوريا حتى الربع الثالث من هذا العام.ومن المتوقع أن تزداد أنواع وكميات اللقاحات التي ستتسلمها كوريا بدءا من النصف الثاني، حيث يتطلع البعض إلى إمكانية اختيار أنواع اللقاحات.وقالت السلطات الصحية الكورية إنها تعمل على ترتيب موعد لاستيراد لقاحات أسترازينيكا خلال الربع الثاني من هذا العام، كما تنوي الإعلان في بداية الأسبوع القادم عن خطة التطعيم لشهري مايو ويونيو القادمين.