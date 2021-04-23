إعفاء متلقي اللقاحات من الحجر الصحي في كوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع ألا يحتاج أولئك الذين يتقلون لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى الخضوع للحجر الصحي حتى ولو اتصلوا بمصابين اتصالا وثيقا، وذلك بدءا من يوم 5 من الشهر القادم.وصرح مدير إدارة الوقاية من الأوبئة في مركز التعامل مع الكوارث "يون تيه هو" اليوم بأن أولئك الذين أكملوا تلقي اللقاحات سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي إذا كانت نتائج اختباراتهم سلبية ولم يظهر عليهم أي أعراض، حتى ولو اتصلوا اتصالا وثيقا مع مرضى مصابين بالفيروس.وأضاف أن السلطات الصحية سوف ترصدهم بشكل فعال وتجري فحوصا عليهم مرتين خلال فترة أسبوعين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم 5 مايو القادم، وأن المعلومات ذات الصلة سيتم تقديمها بواسطة الحكومات المحلية لاحقا.كما تنوي الحكومة الكورية تخفيف التدابير الوقائية في مراحل دخول البلاد من الخارج على الذين أكملوا التطعيم.وقال يون إن أولئك الذين عادوا إلى كوريا من الخارج بعد أن كانوا قد تلقوا التطعيم سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي إذا كانت نتائج اختباراتهم للفيروس سلبية وليس لديهم أي أعراض، لكنه أضاف أن أولئك الذين يصلون إلى كوريا بعد زيارة جنوب إفريقيا أو البرازيل أو غيرهما من الدول التي لديها سلالات متحورة من فيروس كورونا سيكونون استثناء من ذلك.ويذكر أن الحكومة الكورية ظلت تدرس تخفيف التدابير الوقائية على الذين تلقوا تطعميات.