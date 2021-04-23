أسرة سام سونغ تدفع 12 تريليون وون كضريبة ميراث

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كشفت أسرة سام سونغ اليوم عن حجم ميراث رئيس مجموعة سام سونغ الراحل "لي كون هي"، ومساهماته الاجتماعية، حيث قالت في بيان صحفي إنها ستدفع ضريبة الميراث وفقا للقانون.تجدر الإشارة إلى أن قيمة ميراث "لي" تبلغ حوالي 20 تريليون وون، أي أكثر من 18 مليار دولار، تشمل عددا من الأسهم والعقارات والأعمال الفنية وغيرها، وقد قررت أسرته أن ضريبة الميراث تبلغ حوالي 12 تريليون وون.وتعد هذه القيمة الأكبر حجما في التاريخ، حيث تمثل أكثر من 3 أضعاف حجم الإيرادات من ضرائب الميراث التي تم جمعها في كوريا خلال العام الماضي.وتخطط أسرة الراحل لدفع هذا المبلغ خلال فترة 5 سنوات على ست مرات، كما قررت مواصلة مختلف أنواع أعمال رد الجميل إلى المجتمع الكوري في المستقبل أيضا، بما في ذلك تقديم مبلغ 700 مليار وون لإنشاء مستشفى ومعهد تخصصي في مجال مكافحة الأمراض الوبائية، وإنفاق 300 مليار وون لخدمة الأطفال المصابين بسرطان الأطفال والأمراض النادرة والمستعصية.وبالإضافة إلى ذلك قررت أسرة سام سونغ التبرع بحوالي 23 ألف قطعة من بين المقتنيات الفنية لرئيس مجموعة سام سونغ الراحل، بما في ذلك عدد من اللوحات الفنية التي تعتبر من كنوز الدولة واللوحات الكورية الحديثة.ومن المقرر أن يتم الكشف قريبا عن عدد من مقتنياته من تلك اللوحات الفنية العالمية، بما في ذلك أعمال لفنانين مثل مونيه وخوان ميرو وسيلفادور دالي.لكن لم يتم توضيح كيف سيتم توزيع الميراث بين أفراد أسرة الراحل، وهو أمر ظل يحظى باهتمام شعبي.