أكثر من 20 % انخفاضا في عدد حالات الزواج في كوريا

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انخفض عدد حالات الزواج في كوريا الحنوبية بنسبة تزيد عن 20% في شهر فبراير الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، كما سجل عدد المواليد أقل مستوياته على الإطلاق.جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم حول اتجاهات السكان في شهر فبراير من هذا العام.وطبقا للتقرير، بلغ عدد المواليد في شهر فبراير الماضي 21 ألفا و461، بانخفاض بلغ ألفا و305، أي بنسبة 5.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل مستوى من عدد المواليد الجدد في كوريا منذ بدء إجراء الإحصاءات ذات الصلة في فبراير من عام 1981.بذلك استمر عدد المواليد الشهري في كوريا في الانخفاض للشهر الثالث والستين على التوالي منذ شهر ديسمبر من عام 2015.أما عدد الوفيات في شهر فبراير الماضي فقد بلغ 23 ألفا و774، بانخفاض بلغ ألفا و656، أي بنسبة 6.5% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي منذ شهر يناير من هذا العام.وقال "كيم صو يونغ" مدير قسم اتجاهات السكان في هيئة الإحصاءات إن عدد وفيات الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما و84 عاما قد انخفض بشكل كبير، موضحا أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى عدم قيامهم بأنشطة خارجية في ظل تفشي وباء كورونا.وبالنسبة لعدد حالات الزواج فقد بلغت 14 ألفا و973 في شهر فبراير الماضي، بانخفاض بلغ 4 آلاف و130، أي بنسبة 21,6%، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل رقم وأكبر انخفاض منذ شهر فبراير من عام 1981.وقال كيم إن قلة عدد أيام شهر فبراير مقارنة مع الأشهر الأخرى وتأجيل حفلات الزواج بسبب وباء كورونا، إلى جانب الاتجاه المستمرة في انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2012، هي أبرز الأسباب وراء ذلك.وانخفض أيضا عدد حالات الطلاق في فبراير، حيث بلغ 7 آلاف و759 حالة، بانخفاض 473، أي بنسبة 5.7% مقارنة مع العام الماضي.