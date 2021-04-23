الحكومة الكورية تتوقع تحقيق المناعة الجماعية قبل نوفمبر

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إنه من المتوقع أن يتم تحقيق مناعة جماعية في المجتمع الكوري قبل شهر نوفمبر القادم، إذا تلقت الحكومة اللقاحات في المواعيد المقررة لها.وصرح "هونغ" بذلك في مؤتمر صحفي للمراسلين الأجانب عُقد أمس الأربعاء، مؤكدا على أهمية توزيع جرعات اللقاحات كما هو مخطط له، وقال إنه حتى إذا حدث بعض الخلل في الإمدادات مع بعض الشركات التي وقعت كوريا الجنوبية اتفاقات معها، فلن تجد الحكومة الكورية صعوبة في تحقيق مناعة القطيع، أو تطعيم 70% من إجمالي سكان البلاد، حتى شهر نوفمبر على النحو المستهدف.وأشار "هونغ" إلى أن الحكومة وقعت صفقات ملزمة قانونيا مع تلك الشركات، وليس مجرد وعود شفهية، وتوقع وصول لقاحات تكفي لتطعيم 99 مليون شخص في المواعيد المحددة، وتعهد أيضا ببذل جهود شاملة لتحقيق ذلك.