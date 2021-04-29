سيول تدرس تعيين موقع جديد للتدريبات المشتركة مع واشنطن

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها تدرس حاليا خطة لتأمين موقع جديد لإجراء التدريبات العسكرية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، وذلك بسبب معارضة السكان المقيمين بالقرب من مواقع التدريبات الحالية.وأوضحت الوزارة في تقرير قدمته للجنة الدفاع الوطني البرلمانية أمس الأربعاء إنها تسعى على المدى الطويل إلى إنشاء موقع مجهز بمرافق لتقليل الضوضاء وزيادة إجراءات السلامة، ولكن لم يتم الكشف عن مكان إنشاء ذلك الموقع.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعربت القوات الأمريكية في كوريا عن استيائها من تعطيل جداول التدريب في المواقع الحالية في "بوهانغ" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، و"بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث احتج السكان هناك على الضوضاء الناجمة عن التدريبات.ومن المعروف أن قائد القوات الأمريكية في كوريا "روبرت أبرامز" أصر على طلب الاستعداد القتالي باستخدام طائرات الهليكوبتر الأمريكية من طراز "أباتشي"، وذلك خلال الاجتماعات مع القادة العسكريين في كوريا الجنوبية، وكذلك عبر خطاب أرسله إلى وزارة الدفاع في العام الماضي.وقد تم تعليق تدريبات "الأباتشي" بالذخيرة الحية في موقع "بوهانغ" منذ أكتوبر من العام الماضي بسبب احتجاجات المواطنين.