وزير المالية الكوري يؤكد أن مخاطر التخلف عن السداد هي الأقل منذ 2008

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية "هونغ نام كي" إن مخاطر التخلف عن السداد في كوريا الجنوبية حاليا هي الأقل منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.وفي حديثه في مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب في سيول أمس الأربعاء، قال "هونغ" إن العائد على عقود مبادلة مخاطر الائتمان في سندات العملة الأجنبية الخمسية والتي أصدرتها الحكومة، بلغ ما بين 20 و22 نقطة أساس مؤخرا، وهو أقل مستوى منذ أزمة عام 2008.ويعكس العائد على عقود مبادلة مخاطر الائتمان مستوى خطر التخلف عن سداد الديون السيادية.وقد بلغت قيمة العائد 53 نقطة أساس في أواخر عام 2017، وانخفض إلى 22 نقطة أساس في أواخر عام 2019، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى 57 نقطة أساس في مارس بعد تفشي فيروس كورونا.وفي إشارة إلى المؤشرات الاقتصادية المستقرة الأخرى مثل التصنيف الائتماني السيادي والاستثمار الأجنبي في البلاد، وعد الوزير بأن تدير الحكومة عوامل الخطر في الداخل والخارج، حتى لا يتضرر الانتعاش الاقتصادي في كوريا الجنوبية.