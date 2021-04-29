واشنطن تؤكد أنها مستعدة مع سيول لردع تهديدات كوريا الشمالية

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أعاد رئيس هيئة الأركان المشتركة "مارك ميلي" التأكيد على استعداد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لردع أي تهديدات من قبل كوريا الشمالية.وأدلى "ميلي" بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال منتدى عبر الفيديو استضافه معهد "ماكين" للقيادة الدولية الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.وردا على سؤال حول درجة الاستعداد في شبه الجزيرة الكورية مع الافتقار إلى التدريبات الميدانية على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية، قال "ميلي" إن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، مؤكدا أن استعدادها جيد للغاية.وشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة على أن شعار القوات في شبه الجزيرة الكورية هو "القتال الليلة" وهو حقيقي تماما وليس مجرد شعار أجوف.وقال "ميلي" إن القوات الأمريكية في شبه الجزيرة، بالاشتراك مع حلفائها الكوريين الجنوبيين، قادرة على الدفاع جيدا ضد التهديد الكوري الشمالي.وقال أيضا إنه من وجهة النظر العسكرية، فإن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع إذا لزم الأمر، موضحا أن الولايات المتحدة تأمل ألا يقع هذا وأن يظل الردع قائما.