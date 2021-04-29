واشنطن تدعم الهاربين الكوريين الشماليين للتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان

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انتقدت الولايات المتحدة الانتهاكات "الجسيمة" لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وأعربت عن دعمها لجهود الهاربين الكوريين الشماليين لزيادة الوعي بهذه القضية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في بيان أصدره أمس الأربعاء إنه بمناسبة أسبوع الحرية لكوريا الشمالية، فإن الولايات المتحدة تؤكد وقوفها إلى جانب ملايين الكوريين الشماليين الذين ما زالوا يعانون من انتهاك كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، من قبل أحد أكثر الأنظمة قمعا واستبدادا في العالم.وقال "برايس" إن أكثر من 100 ألف كوري شمالي يعانون من "انتهاكات لا توصف" في معسكرات الاعتقال السياسي في كوريا الشمالية.وأكد المتحدث الأمريكي على أن بلاده سوف تواصل رفع مستوى الوعي بالوضع المتدهور لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والتحقيق في حالات الانتهاكات، ودعم قدرة الشعب الكوري الشمالي على الوصول إلى المعلومات المستقلة.وأضاف أن واشنطن ستعمل مع الأمم المتحدة والحلفاء الذين يشاركونها في تلك الأفكار لتعزيز مساءلة نظام "كيم جونغ أون"، كما قال إن الولايات المتحدة تحترم شجاعة المنشقين الكوريين الشماليين ومجتمع حقوق الإنسان، وستدعم دائما جهودهم "لتسليط الضوء على هذه المظالم الجسيمة".