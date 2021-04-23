سيول تعلن خطة تطوير العلاقات بين الكوريتين لعام 2021

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طرحت الحكومة الكورية الجنوبية هدفا لهذا العام يتمثل في تحفيز الحوار بين حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والنظام الكوري الشمالي وتطبيع العلاقات بين الكوريتين.وصرحت الحكومة أمس بأنها أعدت خطة تطوير العلاقات بين الكوريتين لعام 2021 وتقدمت بها إلى البرلمان بعد مراجعتها بواسطة لجنة تطوير العلاقات بين الكوريتين.وتعد هذه الخطة النسخة الرابعة من الخطة الأساسية الثالثة لتطوير علاقات الكوريتين والتي تم إعدادها في عام 2018 وتتضمن اتجاه تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير العلاقات خلال هذا العام.وأوضحت الحكومة أنها ستعمل على تفعيل الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وفقا لثلاثة مبادئ لحل القضايا بين الكوريتين، والمتمثلة في عدم سماح بنشوب حرب، وضمان الأمن المتبادل، والازدهار المشترك.وقالت إنها ستضع بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأمريكية استراتيجية منسقة لتحقيق تقدم ملموس في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وبناء نظام للسلام فيها، كما ستعمل على توسيع نطاق الاتصالات بين الكوريتين من أجل توفير الظروف الملائمة لحل القضية النووية.وأضافت أنها سوف تستأنف الحوار عالي المستوى بين الكوريتين، بدءا بمناقشة القضايا الراهنة في مختلف المجالات بما في ذلك المباحثات العسكرية واستعادة قنوات الاتصالات من أجل تطبيع العلاقات بين الكوريتين، موضحة أنها ستسعى إلى إجراء الحوار عبر الفيديو لمنع انتشار عدوى كورونا، وسوف تعمل على الحصول على موافقة البرلمان على بيان "بان مون جوم" لتطوير العلاقات بشكل مستدام.