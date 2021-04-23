الكشف عن التبرعات الفنية لرئيس سام سونغ الراحل في يونيو

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من المتوقع أن يتم الكشف عن حوالي 23 ألف قطعة من المواد الثقافية والفنية التي تبرعت بها أسرة رئيس مجموعة سام سونغ الراحل "لي كون هي"، بدءا من شهر يونيو القادم.قال وزير الثقافة "هوانغ هي" أمس إنه سيتم الكشف عن تلك القطع الفنية بدءا بإقامة معرض خاص سينظمه المتحف المركزي الوطني في شهر يونيو القادم سيعرض أهم تبرعات الراحل "لي"، كما سيقام معرض مماثل في شهر أكتوبر من العام القادم لعرض عدد من الأعمال الممتازة من بين تبرعاته الفنية.وصرح المتحف المركزي الوطني بأنه يخطط لتفعيل الثقافة المحلية وتحسين مكانة كوريا كقوة ثقافية عالميا من خلال إقامة عدد من المعارض ذات الصلة في مختلف المتاحف الرئيسية داخليا وخارجيا.ويخطط مركز فن الرسم الوطني الحديث لإقامة معرض خاص للمقتنيات الممتازة لدى رئيس سام سونغ الراحل في فرعه بسيول في شهر أغسطس القادم، ثم معارض خاصة ودائمة في منطقة "كواتشون" في شهر سبتمبر القادم وفي مدينة "تشونغ جو" في العام القادم.وسوف يقيم المركز عددا من المعارض المتجولة الخاصة بالتعاون مع مراكز فن الرسم المحلية من أجل إتاحة الفرصة للمزيد من الكوريين لمشاهدة تلك الممتلكات الثقافية القيمة من جهة، وأيضا معارض متجولة في مراكز فن الرسم الرئيسية في الخارج من أجل تعزيز مكانة فن الرسم الكوري في الخارج.وعلاوة على ذلك ينوي المتحف والمركز الوطنيان تنفيذ عملية رقمنة للتبرعات الفنية من أجل عرضها على الإنترنت وتعريف المتاحف ومراكز الفن الدولية بأهم الأعمال الفنية الرئيسية باستخدام الصور الرقمية.كما يخططان لتنظيم ندوات علمية في هذا الشأن لإلقاء الضوء على القيم التاريخية والفنية لتبرعات لي كون هي.