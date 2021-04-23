نجاح أول تجربة فقس بري لطيور أبو منجل منذ 42 عاما

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صرحت هيئة التراث الثقافي بأنها نجحت لأول مرة يوم 26 من هذا الشهر في تجربة فقس بري لطيور أبو منجل التي اختيرت لتكون مادة طبيعية تذكارية برقم 198، بالتعاون مع إدارة مقاطعة جنوب كيونغ سانغ وإدارة منطقة تشانغ نيونغ منذ عام 2019.وأوضحت الهيئة أن طيور أبو منجل التي خضعت للتجربة هي زوجان مولودان في عام 2016، وزوجان آخران الأنثى مولودة في عام 2019 والذكر مولود في عام 2016، وأنها كانت تقيم في مستنقع "اوبو" في منطقة تشانغ نيونغ منذ منتصف شهر مارس الماضي ووضعت بيضها في نهاية نفس الشهر.تجدر الإشارة إلى أن إحدى بيضات طيور أبو منجل التي خضعت للتجربة المولودة في عام 2016 قد انكسرت خلال عملية احتضان البيض، لكنها نجحت في فقس البيضتين الأخريين يومي 26 و28 في هذا الشهر. أما الزوجان الآخران فقد وضعا 4 بيضات انكسرت منهما اثنتان، وفقست واحدة يوم 28 من هذا الشهر، بينما لا تزال البيضة المتبقية تنتظر الفقس.وأكدت الهيئة أن مشروع استعادة طيور أبو منجل جاء في إطار سياسات الابتكار والإدارة الفعالة التي تتخذها الحكومة، وقد نجح أخير في الفقس البري رغم الظروف الصعبة مما زاد من احتمال الاستقرار الطبيعي لهذا النوع من الطيور النادرة في كوريا.