1.9 درجة ارتفاعا في درجات الحرارة في سيول خلال 100 عام

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تبين في بحث حول تغير درجات الحرارة في كوريا خلال الـ100 عام الماضية أن درجات الحرارة في سيول قد ارتفعت بحوالي درجتين مئويتين.وأشار البحث في هذا الصدد إلى أن الناس في كوريا خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي كانوا يستمتعون خلال فصل الشتاء بممارسة التزلج فوق مياه نهر الهان المتجمدة، لكن المياه صارت لا تتجمد بسهولة هذه الأيام، وحتى في ظل البرودة القارصة يتم تكوين طبقة خفيفة من الجليد فوق سطح النهر فقط، ويرجع أحد الأسباب في ذلك إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.وقارن البحث بين درجات الحرارة الحالية في ست مدن كورية، بما في ذلك سيول، مع ما كانت عليه قبل 100 عام، حيث اتضح أن درجات الحرارة ارتفعت بـ1.6 درجة مئوية في المتوسط، وبالنسبة لمدينة سيول فقد ارتفعت بمقدار 1,9 درجة.وحسب الفصول برز ارتفاع درجات الحرارة في فصلي الربيع والشتاء، فقبل 100 عام كانت درجات الحرارة في موسم "ديهان" أي البرودة الكبيرة، تقل بمقدار 2.1 درجة مئوية تحت الصفر مقارنة بالأيام الأخرى، لتسجل الأقل من بين جميع المواسم، لكن درجات الحرارة ارتفعت فيه هذه الأيام بـ3 درجات مئوية لتكون أدفأ من موسم "إيبتشون" أي دخول الربيع.ومن التغيرات المهمة أيضا انخفاض موجات البرودة وزيادة الليالي الاستوائية والحرارة الملتهبة والفيضانات الكبيرة في فصل الصيف، وهو ما يثبت صحة تحذير علماء المناخ من تحول نصف السنة إلى صيف في نهاية هذا القرن في حالة عدم منع الاحتباس الحراري.