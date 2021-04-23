إعفاء متلقي اللقاحات من الحجر الصحي في كوريا

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سيتم إعفاء الذين تقلوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الخضوع للحجر الصحي حتى ولو اتصلوا بمصابين اتصالا وثيقا، وذلك بدءا من يوم 5 من الشهر القادم.وأوضحت الحكومة الكورية أن الأجسام المضادة تتكون بعد مرور أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات، وبالتالي فقد قررت تخفيف إجراءات الحجر الصحي المنزلي عن الذين أكملوا تلقي اللقاحات بدءا من يوم 5 من الشهر القادم، حتى لو كانوا قد اتصلوا اتصالا وثيقا مع مصابين أو عادوا إلى البلاد من الخارج.ولكن سيتم استثناء القادمين من الدول التي تنتشر فيها نسخ متحورة من فيروس كورونا، بما في ذلك جنوب إفريقيا والبرازيل.لكن الحكومة الكورية أشارت أيضا إلى أن الذين تلقوا تطعيمات في الخارج لن يتم إعفاؤهم من الحجر الصحي المنزلي، موضحة أنه سيتم إعفاؤهم من خلال مبدأ المعاملة بالمثل أو بناء على الاتفاقيات ذات الصلة في المستقبل.