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السياسية

الرئيس الكوري يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا بشكل مبكر

Write: 2021-04-30 10:53:29Update: 2021-04-30 10:59:31

تلقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا اليوم الجمعة بعد 38 يوما من تلقيه الجرعة الأولى.
وقال مكتب الرئاسة الكورية إنه تم تطعيم الرئيس "مون" بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بشكل مبكر عما كان مخطط له في منتصف مايو، استعدادا لزيارته إلى الولايات المتحدة المقرر لها شهر مايو القادم لعقد قمة مع نظيره الأمريكي "جو بايدن".
وكان الرئيس "مون" قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يوم الثالث من مارس الماضي، استعدادا لمشاركته في قمة مجموعة السبع التي ستقام يوم الحادي عشر من يونيو القادم.
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