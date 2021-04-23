سيول تعرب عن أسفها إزاء تصريحات مجلس الوزراء الياباني بشأن نساء المتعة

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أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن أسفها إزاء قرار اليابان بعدم استخدام الصفة العسكرية مع المصطلح المستخدم للإشارة إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني في زمن الحرب.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" ذلك الموقف في مؤتمر صحفي أمس الخميس، ردا على سؤال حول تبني مجلس الوزراء الياباني وجهة نظر مفادها أنه من المناسب استخدام مصطلح "نساء المتعة" بدلا من "نساء المتعة العاملات مع الجيش".وقال المسؤول الكوري الجنوبي إن الطبيعة القسرية لتعبئة وتجنيد "نساء المتعة في الجيش الياباني" هي حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها.وفي إشارة إلى أن اليابان قد أقرت بالفعل بانها أجبرت هؤلاء النساء على العمل كرقيق جنسي، حث "تشيه" اليابان على إظهار صدقها في حل القضايا التاريخية من خلال الحفاظ على وجهات نظرها المعلنة سابقا والامتناع عن التحركات والتصريحات التي تتعارض مع ذلك.