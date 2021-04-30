بابا الفاتيكان يرسل برقية عزاء في وفاء الكاردينال نيكولاس الكوري الجنوبي

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بعث البابا "فرانسيس" ببرقية تعزية في وفاة الكاردينال الكوري الجنوبي "نيكولاس تشونغ جين سوك".ووفقا للكرسي الرسولي أمس الخميس، أعرب البابا عن تعازيه في برقية أرسلها إلى الكاردينال "أندرو يوم سو جونغ"، الرئيس الحالي لأساقفة سيول.ونُقل عن البابا قوله في البرقية إنه شعر بالحزن عندما علم بوفاة الكردينال "تشونغ" الذي كان الرئيس الفخري لأساقفة سيول، وقدم تعازيه وأكد أنه يصلي من أجل الكاردينال الراحل ورجال الإكليروس والمؤمنين بالأبرشية.وأضاف البابا أنه يشارك جميع الحضور في قداس الجنازة في "الثناء على روح الكاردينال الراحل النبيلة، المحبة للمسيح الراعي الصالح".وأعرب البابا عن تقديره لمساهمة "تشونغ" في الكنيسة الكاثوليكية في كوريا والكرسي الرسولي.