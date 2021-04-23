ارتفاع الناتج الصناعي الكوري للشهر الثاني على التوالي

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ارتفع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر مارس، وسط علامات على الانتعاش الاقتصادي التدريجي من تأثيرات جائحة كورونا.وقالت هيئة الإحصائيات الكورية اليوم الجمعة إن الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد زاد بمقدار 0.8% في مارس مقارنة بالشهر السابق.وقد ارتفع الناتج الصناعي للشهر الثاني على التوالي على الرغم من تباطؤ النمو على أساس شهري مقارنة بنسبته البالغة 2.1% في فبراير.وانخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 0.8% على أساس شهري في مارس، حيث أدى النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية للسيارات إلى تعطيل عمليات الشركات المصنعة للسيارات.ونما الإنتاج في صناعة الخدمات بنسبة 1.2% في مارس، وهو أكبر نمو منذ يونيو من عام 2020.وارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك بنسبة 2.3% على أساس شهري، لتسجل أكبر زيادة منذ أغسطس 2020.وظل الاستثمار في المرافق دون تغيير في الشهر الماضي.