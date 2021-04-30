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تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالي لمدة 3 أسابيع أخرى

Write: 2021-04-30 11:10:48

تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالي لمدة 3 أسابيع أخرى

Photo : YONHAP News

قال القائم بأعمال رئيس الوزراء "هونغ نام كي" اليوم الجمعة إن الحكومة ستمدد إجراءات التباعد الاجتماعي الحالي، التي تتضمن حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر.
وأعلن "هونغ" ذلك خلال الاجتماع الحكومي الخاص بالاستجابة لفيروس كورونا.
وشدد وزير المالية على أن كوريا لا يمكنها أن تتراخى في مكافحة الفيروس، مشيرا إلى تسجيل 661 إصابة جديدة طوال يوم أمس الخميس.
وستظل منطقة سيول الكبرى تحت قواعد التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني، وهو ثالث أعلى مستوى في النظام المكون من خمسة مستويات، وستظل الأجزاء الأخرى من البلاد تحت المستوى 1.5، وستظل القيود الحالية سارية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى يوم 23 مايو القادم.
وقال "هونغ" إن الحكومة ستمدد أيضًا فترة الحجر الصحي الخاصة لمدة أسبوع واحد، مشيرا إلى ارتفاع مخاطر تفشي الفيروس في مايو خلال الأعياد الوطنية التي تشمل يوم الطفل وعيد ميلاد بوذا.
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