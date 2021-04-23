إدراج فرقة بي تي إس ضمن قائمة المرشحين لـ4 من جوائز بيلبورد الموسيقية

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تم إدراج فرقة "بي تي إس" ضمن قائمة المرشحين للفوز بـ4 من جوائز بيلبورد الموسيقية، وهي جوائز "أفضل ثنائي/ مجموعة"، و"أفضل ألبوم في المبيعات"، و"أفضل أغنيات لفنان في المبيعات"، و"أفضل فنان اجتماعي".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح الفرقة للفوز بجائزتي "أفضل الألبومات مبيعا"، و"أفضل أغنيات لفنان في المبيعات" بفضل الإقبال الذي حظيت به أغنية "ديناميت".وكانت فرقة "بي تي إس" قد فازت بجائزة "أفضل فنان اجتماعي" للمرة الخامسة على التوالي منذ عام 2017، وفازت بجائزة "أفضل ثنائي / مجموعة" في عام 2019.وتم إدراج الفرقتين الكوريتين الأخريين "بلاك بينك" و"سفنتين" أيضا ضمن قائمة المرشحين لجائزة "أفضل فنان اجتماعي".وسيقام حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2021 يوم الرابع والعشرين من مايو القادم في مدينة لوس أنجلس الأمريكية.