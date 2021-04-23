إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية لأول مرة منذ تمرير القانون الخاص بحظرها

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قامت منظمة للمنشقين الكوريين الشماليين بإرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية رغم دخول القانون الخاص بحظر عملية إرسال المنشورات حيز التنفيذ.وقال "بارك سانغ هاك" رئيس "رابطة تحرير كوريا الشمالية للمنشقين الكوريين الشماليين"، اليوم الجمعة، إن الرابطة أرسلت 10 بالونات تحمل 500 ألف من المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، و500 من الكتيبات، و5 آلاف ورقة نقدية فئة دولار، إلى كوريا الشمالية على مرحلتين خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من أبريل الجاري من مقاطعتي كيونغ كي وكانغ وان.وأكد "بارك" أن الرابطة سوف تستمر في إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية ما دام هناك 20 مليونا من سكانها الذين ينتظرون تلك المنشورات، مشددا أن لدى المواطنين الكوريين الشماليين الذين يعانون من الاستبداد، الحق في معرفة الحقيقة.وكان "بارك" قد أعلن أن رابطة تحرير كوريا الشمالية ستقوم بإرسال 500 ألف من المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ خلال الفترة من الخامس والعشرين من أبريل وحتى الأول من مايو.الجدير بالذكر أن قانون حظر إرسال المنشورات إلى كوريا الشمالية قد دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثين من شهر مارس الماضي.