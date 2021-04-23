معدلات تأييد الرئيس الكوري تقل لأول مرة عن 30%

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى أقل من 30% لأول مرة منذ توليه السلطة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري على ألف من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "مون" إلى 29%، بانخفاض 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وقد شهدت معدلات تأييد الرئيس "مون" انخفاضا مستمرا منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي الذي بلغت فيه 40%.أما معدلات المعارضة فبلغت 60%، مسجلة نفس النسبة للأسبوع الأسبق.ويرجع السبب في انخفاض معدلات تأييد الرئيس "مون" إلى فشل الحكومة في تنفيذ السياسات العقارية، ومكافحة فيروس كورونا، وحل المشاكل المتعلقة بالوضع الاقتصادي ومعيشة الشعب.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 33%، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وتلاه حزب قوة الشعب المعارض بـ28%، ثم حزب العدالة وحزب الشعب بـ4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.