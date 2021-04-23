تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وسط استمرار الإصابات العنقودية في جميع أنحاء البلاد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 122 ألفا وسبعة أشخاص.وانخفض العدد اليومي من حالات الإصابة الجديدة بشكل طفيف مقارنة باليوم الأسبق، على الرغم من بقائه في مستوى يزيد عن 600 لليوم الثاني على التوالي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 642 حالة محلية المصدر، منها 224 حالة في سيول، و148 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و61 حالة في مدينة أولسان، و31 حالة في مدينة بوسان.أما الـ19 حالة الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وتجاوز إجمالي عدد متلقى لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية 3 ملايين شخص حتى يوم أمس الخميس، وذلك بعد حوالي شهرين من بدء حملة التطعيم في كوريا.وقالت الحكومة الكورية إنه سيتم تطعيم 12 مليون شخص باللقاحات حتى نهاية شهريونيو القادم، وأن 36 مليون شخص سيتلقون جرعتين من لقاحات كورونا حتى نهاية نوفمبر القادم، لتتحقق فيه المناعة الجماعية.