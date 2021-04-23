سيول ترسل 14 مولد أوكسجين للكوريين المقيمين في الهند

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من المقرر أن ترسل الحكومة الكورية 14 مولد أوكسجين إضافيا للكوريين المقيمين في الهند التي تشهد زيادة هائلة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الحكومة سترسل 14 جهازا لتوليد الأوكسجين إلى القنصليتين العامتين الكوريتين في مدينتي تشن ناي ومومباي الهنديتين، بعد أن قامت بإرسال 14 جهازا إلى السفارة الكورية في نيودلهي يوم الأربعاء الماضي، وذلك بناء على طلب من اتحاد الجالية الكورية هناك.وأضافت الوكالة أن عدد الكوريين المقيمين في الهند يبلغ حوالي 10 آلاف شخص، مشيرة إلى أن الحكومة تجري حاليا مشاورات مع الجانب الهندي حول القضايا المتعلقة بتسيير رحلات جوية غير منتظمة بشكل سلس لنقل الكوريين المقيمين هناك إلى كوريا الجنوبية.وقالت إن الحكومة ستدرس إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية غير المنتظمة لتلبية رغبات الكوريين في الهند في العودة إلى بلادهم.الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا من الكوريين المقيمين في الهند قد تجاوز 100 شخص.