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السياسية

سيول تؤكد على ضرورة استئناف الحوار مع بيونغ يانغ بمناسبة القمة الكورية الأمريكية

Write: 2021-04-30 13:22:51Update: 2021-04-30 13:39:00

سيول تؤكد على ضرورة استئناف الحوار مع بيونغ يانغ بمناسبة القمة الكورية الأمريكية

Photo : KBS News

عقد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اجتماعا أمس الخميس للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي من أجل بحث القضايا المتعلقة بالإعداد للقمة الكورية الأمريكية المرتقبة في شهر مايو.
واتفق المشاركون في الاجتماع على استغلال تلك القمة كفرصة لتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، من خلال استئناف الحوار بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتقوية التحالف بين سيول وواشنطن.
وفيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة الناجمة عن التغيرات الأخيرة في البيئة الصناعية والتجارية العالمية، اتفق المشاركون على أن تقوم الوزارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والأمنية بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول المعنية ذات الصلة.
كما اتفقوا أيضا على الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وحماية سلامة الكوريين المقيمين في كل من الهند وميانمار.
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