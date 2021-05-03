وزير خارجية كوريا يتوجه إلى بريطانيا لحضور اجتماع مجموعة السبع

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غادر وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" متوجها الى بريطانيا أمس الأحد لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع. وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "جونغ" غادر إلى لندن ظهر الأحد من مطار إنتشون الدولي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها وزير خارجية كوري جنوبي اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع. وقد تمت دعوة كوريا الجنوبية للاجتماع كضيف، إلى جانب العديد من الدول الأخرى.وسوف يشارك "جونغ" في الاجتماعات الشخصية لوزراء خارجية الدول السبع الكبرى في لندن يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتطورات الصحية العالمية وتوفير لقاحات كورونا، وتغير المناخ، والتعليم والمساواة بين الجنسين.وعلى هامش الاجتماعات، من المقرر أن يلتقي "جونغ" بشكل ثنائي مع نظرائه من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والاتحاد الأوربي، كما أن هناك توقعات بأن يعقد جونغ اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي"، واجتماع ثلاثي مع "موتيغي" ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين"، قبل أن يعود إلى كوريا يوم السبت القادم.